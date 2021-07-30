Бацарашкина завоевала золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета

Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

В финале россиянка одержала верх над кореянкой Ким Минджун. Третье место заняла китаянка Сяо Цзяжуйсюань.