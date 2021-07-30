Бацарашкина завоевала золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

В финале россиянка одержала верх над кореянкой Ким Минджун. Третье место заняла китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Таким образом, Бацарашкина принесла сборной ОКР десятую золотую медаль на Олимпиаде.

Ранее Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.