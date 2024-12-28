Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 22:15

Спорт

Экс-супруга вратаря Руслана Нигматуллина Елена забрала все совместно нажитое после развода

Экс-супруга вратаря Руслана Нигматуллина Елена забрала все совместно нажитое после развода

Командные соревнования в рамках Кубка России прошли на Воробьевых горах

Спасатели России и Белоруссии сыграли хоккейный матч на Красной площади

Новости часа: Собянин вручил награды выдающимся москвичам

На Воробьевых горах открыли горнолыжные склоны

Новости часа: Москва и Минск усилят экономические и социальные связи

Футбольный матч среди игроков на электрических инвалидных колясках прошел в Москве

В Москве хотят провести чемпионат мира по плаванию в категории "Мастерс"

В "Лужниках" откроется бесплатная лыжно-биатлонная трасса

Лыжные соревнования начались в Битцевском парке

Бывшая жена футболиста Руслана Нигматуллина Елена после развода забрала себе 100% совместно нажитого и уехала в Майами. В это время экс-вратарь снимает квартиру в Москве.

Пара распалась в 2023 году, инициатива развестись принадлежала Нигматуллину. По его словам, любовь сменилась равнодушием и токсичностью. Он также рассказывает, что они с супругой не разговаривали полгода, несмотря на то, что жили вместе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМария ПанкратоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика