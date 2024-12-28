Экс-супруга вратаря Руслана Нигматуллина Елена забрала все совместно нажитое после развода

Бывшая жена футболиста Руслана Нигматуллина Елена после развода забрала себе 100% совместно нажитого и уехала в Майами. В это время экс-вратарь снимает квартиру в Москве.

Пара распалась в 2023 году, инициатива развестись принадлежала Нигматуллину. По его словам, любовь сменилась равнодушием и токсичностью. Он также рассказывает, что они с супругой не разговаривали полгода, несмотря на то, что жили вместе.

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