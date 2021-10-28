Московский "Локомотив" выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу. В финале железнодорожники со счетом 6:4 одолели победителя двух предыдущих турниров – португальскую "Брагу".

В этом году Мундиалито – именно так называют мировое первенство по пляжному футболу – принимала столица. Встречи проходили 26 и 27 октября. Из-за ковидных ограничений турнир в этом году проходил в измененном формате.

Изначально соревнования должны были продолжаться четыре дня. И чтобы уложиться в два, организаторам пришлось отказаться от запланированного формата "групповой этап плюс финал" и провести только плей-офф, начиная с одной четвертой. Именно поэтому, по словам организаторов, этот турнир стал самым сложным за всю его историю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.