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28 июня, 22:30

Спорт

В "Крылатских холмах" прошла велогонка на обновленной олимпийской трассе

В "Крылатских холмах" прошла велогонка на обновленной олимпийской трассе

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В парке "Крылатские холмы" прошла велогонка на легендарной олимпийской трассе. Это первый массовый заезд по Большому кольцу после масштабной реконструкции – именно здесь соревновались олимпийцы в 1980 году.

Покрытие полностью обновили, теперь трасса стала комфортнее и значительно скоростнее, что отмечают как профессионалы, так и любители. Участники гонки подчеркнули, что новая дорога позволяет развивать высокие скорости, а геометрия легендарного кольца полностью сохранена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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