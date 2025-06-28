В "Крылатских холмах" прошла велогонка на обновленной олимпийской трассе

В парке "Крылатские холмы" прошла велогонка на легендарной олимпийской трассе. Это первый массовый заезд по Большому кольцу после масштабной реконструкции – именно здесь соревновались олимпийцы в 1980 году.

Покрытие полностью обновили, теперь трасса стала комфортнее и значительно скоростнее, что отмечают как профессионалы, так и любители. Участники гонки подчеркнули, что новая дорога позволяет развивать высокие скорости, а геометрия легендарного кольца полностью сохранена.

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