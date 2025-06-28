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Новости

28 июня, 12:30

Спорт

В Москве открылся специальный "Шахматный сквер" у "Метрополя"

В Москве открылся специальный "Шахматный сквер" у "Метрополя"

В "Лужниках" стартовал Московский марафон тренировок

В Краснодарском крае футболисты устроили драку на поле

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"Физкультура": бильярд

Москвичей и гостей столицы пригласили на марафон тренировок в "Лужниках"

Жители и гости столицы могут пойти на занятия йогой, фитнесом и стретчингом

"Миллион вопросов": фитнес-тренер ответила, как начать заниматься спортом

Жителям и гостям Москвы рассказали, где в городе можно сыграть в шахматы и шашки

Москвичи и гости столицы могут сыграть в шахматы на свежем воздухе

Любителей шахмат ждет специальный "Шахматный сквер" на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь". На Тверском бульваре в рамках "Московских сезонов" можно принять участие в турнире по игре "Камень, ножницы, бумага".

Для тех, кто предпочитает активный отдых, работают тренировки по разным видам спорта в рамках проекта "Спортивные выходные". Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров на 54 городских площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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