В Москве открылся специальный "Шахматный сквер" у "Метрополя"

Любителей шахмат ждет специальный "Шахматный сквер" на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь". На Тверском бульваре в рамках "Московских сезонов" можно принять участие в турнире по игре "Камень, ножницы, бумага".

Для тех, кто предпочитает активный отдых, работают тренировки по разным видам спорта в рамках проекта "Спортивные выходные". Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров на 54 городских площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.