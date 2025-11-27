27 ноября, 08:00Спорт
Бесплатные занятия по фитнесу пройдут 27 ноября на дворовых площадках Москвы
Вечером 27 ноября москвичей приглашают на спортивные занятия. В 19:00 на дворовых и парковых площадках начнутся тренировки по фитнесу.
В это же время в павильоне ВДНХ опытные инструкторы проведут занятие по растяжке и покажут правильную технику выполнения упражнений.
В 19:30 в спортивном комплексе "Лужники" состоится специальная тренировка для любителей бега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.