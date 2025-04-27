Москвичам рассказали, как проходит Московский полумарафон

В столице проходит одиннадцатый Московский полумарафон. Это крупнейший забег России на дистанцию 21 километр и 100 метров. В этом году участников ждет обновленный маршрут – старт на Воробьевых горах, а финиш в другом месте. Дистанция проходит по живописным набережным Москвы с видом на достопримечательности столицы.

Старт был дан в 9 утра. Уже известны имена первых победителей личного зачета. Атмосфера на маршруте праздничная – бегуны делятся впечатлениями и отмечают отличную организацию мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.