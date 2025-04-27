Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 11:15

Спорт

Москвичам рассказали, как проходит Московский полумарафон

Москвичам рассказали, как проходит Московский полумарафон

Московский полумарафон собрал тысячи участников

На Воробьевых горах стартует Московский полумарафон

В Москве прошел второй этап турнира по боям на льду

Барселона выиграла Кубок Испании, обыграв Реал в финале

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по дзюдо

Болельщиков предупредили о продаже фальшивых билетов на матч Россия–Нигерия

На Воробьевых горах стартовал Московский полумарафон

Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" в 26-м туре чемпионата России

Новости мира: в Китае прошли первые соревнования роботов

В столице проходит одиннадцатый Московский полумарафон. Это крупнейший забег России на дистанцию 21 километр и 100 метров. В этом году участников ждет обновленный маршрут – старт на Воробьевых горах, а финиш в другом месте. Дистанция проходит по живописным набережным Москвы с видом на достопримечательности столицы.

Старт был дан в 9 утра. Уже известны имена первых победителей личного зачета. Атмосфера на маршруте праздничная – бегуны делятся впечатлениями и отмечают отличную организацию мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика