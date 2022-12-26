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В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле

В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле

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В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле. В Сети появилось видео, где виден золотистый гроб с изображением легендарного бразильца. Однако официальной информации о том, что Пеле скончался, нет: знаменитый футболист с декабря находится в клинике, куда был планово госпитализирован, чтобы скорректировать курс химиотерапии от рака.

Через СМИ стало известно, что врачи прибегли к паллиативной помощи: они начали снимать боль при опухолях на поздних стадиях рака. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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