Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Спорт

Болельщики сборной Франции потребовали переиграть финал ЧМ по футболу

Болельщики сборной Франции потребовали переиграть финал ЧМ по футболу

Международный турнир по дзюдо состоялся в Астрахани

На горнолыжных курортах Кавказа отели заполнены почти на 100 процентов

"Специальный репортаж": горы удовольствий

Александр Овечкин обратился к своей семье после матча, в котором установил рекорд

В Подмосковье открыли сезон сноубордисты и лыжники

Трассы для сноубордистов и лыжников заработали в Подмосковье

Трассы для сноубордистов и лыжников заработали в Подмосковье

Александр Овечкин стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

На Воробьевых горах открылся горнолыжный комплекс

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился, но его участники обмениваются петициями. Так, французы не согласны с тем, что сборная Аргентины победила в финале, и требуют переигровки. По их словам, судейство было предвзятым.

Фанаты сборной Аргентины предъявили ответное требование. Только они требуют, чтобы Франция перестала расстраиваться.

Как на это отреагирует FIFA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНикита ПименовКристина КурумаВера Обливанцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика