Болельщики сборной Франции потребовали переиграть финал ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился, но его участники обмениваются петициями. Так, французы не согласны с тем, что сборная Аргентины победила в финале, и требуют переигровки. По их словам, судейство было предвзятым.

Фанаты сборной Аргентины предъявили ответное требование. Только они требуют, чтобы Франция перестала расстраиваться.

Как на это отреагирует FIFA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



