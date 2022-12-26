07:30Спорт
Болельщики сборной Франции потребовали переиграть финал ЧМ по футболу
Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился, но его участники обмениваются петициями. Так, французы не согласны с тем, что сборная Аргентины победила в финале, и требуют переигровки. По их словам, судейство было предвзятым.
Фанаты сборной Аргентины предъявили ответное требование. Только они требуют, чтобы Франция перестала расстраиваться.
Как на это отреагирует FIFA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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