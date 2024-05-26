26 мая, 11:30Спорт
Победитель соревнований по сапбордингу в Москве получит 1 млн рублей
В настоящее время на Водоотводном канале в центре Москвы пловцы на сапбордах соревнуются за звание лучшего. Участвуют в том числе именитые спортсмены, например, чемпионка мира по спринту, чемпионка страны по сапбордингу и двукратная чемпионка мира в этом виде спорта.
Победитель выиграет 1 миллион рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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