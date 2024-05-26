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26 мая, 09:15

Спорт

Соревнования по SUP-бордингу состоятся в Москве 26 мая

Соревнования по SUP-бордингу состоятся в Москве 26 мая

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На Москве-реке в воскресенье, 26 мая, пройдут соревнования по SUP-бордингу. Старт регаты запланирован на 10:00.

Победителя соревнований ждет денежный приз в размере 1 миллиона рублей. Среди участников в том числе именитые спортсмены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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