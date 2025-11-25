Форма поиска по сайту

25 ноября, 14:30

Спорт

В эфир телеканала Москва 24 поступило видео с тренировки юного москвича по брейкдансу

В Москве создано множество возможностей для бесплатных занятий спортом, которые регулярно посещают более 6 миллионов человек. Среди них одиннадцатилетний Гоша, который нашел себя в брейкдансе и уже демонстрирует успехи. Видео с тренировки он прислал редакции Москва 24.

Чтобы попасть в эфир, нужно направить горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

