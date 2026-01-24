24 января, 00:00Спорт
Российские тяжелоатлеты до 20 лет вернулись на международные соревнования
Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения для российских спортсменов до 20 лет. Теперь спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном.
Эксперты отмечают, что Международная федерация тяжелой атлетики всегда проявляла большую гибкость в отношении России, учитывая исторический вклад российской школы в этот вид спорта.
