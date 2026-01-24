Российские тяжелоатлеты до 20 лет вернулись на международные соревнования

Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения для российских спортсменов до 20 лет. Теперь спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Эксперты отмечают, что Международная федерация тяжелой атлетики всегда проявляла большую гибкость в отношении России, учитывая исторический вклад российской школы в этот вид спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.