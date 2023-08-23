Российскую шахматистку Александру Горячкину встретили в Шереметьево с цветами

В аэропорту Шереметьево с цветами и овациями встретили российскую шахматистку Александру Горячкину. Она победила на Кубке мира, который проходил в Баку. В финале россиянка обыграла соперницу из Болгарии.

Шахматами Горячкина занимается с шести лет. Она обладательница титула лучшей шахматистки мира в возрасте до 10 лет, а гроссмейстером стала в 13 лет. Но именно Кубок мира профессиональное сообщество оценивает как самую громкую победу юной шахматистки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.