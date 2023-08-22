Обладательница Кубка мира по шахматам Александра Горячкина вернулась в Москву

Несколько десятков человек с цветами встретили российскую шахматистку Александру Горячкину в аэропорту Шереметьево после победы на Кубке мира. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту присутствовали представители Федерации шахмат России, родственники спортсменки и любители шахмат. 21 августа Горячкина победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову на тай-брейке в финале Кубка мира, который прошел в Баку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.