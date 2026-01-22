22 января, 08:00Спорт
Проект "Мой спортивный район" проведет бесплатные тренировки для москвичей 22 января
Проект "Мой спортивный район" проведет бесплатные тренировки для москвичей 22 января. На дворовых катках состоятся занятия по катанию на коньках. Они запланированы на 17:30, 18:45 и 20:00.
Такие же тренировки состоятся в Репинском сквере, их начало – в 18:00 и 20:05. Бесплатное занятие по растяжке, которое поможет проработать все мышцы и поддержать тело в тонусе, проведут в 19:00 на ВДНХ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.