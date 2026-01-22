Проект "Мой спортивный район" проведет бесплатные тренировки для москвичей 22 января. На дворовых катках состоятся занятия по катанию на коньках. Они запланированы на 17:30, 18:45 и 20:00.

Такие же тренировки состоятся в Репинском сквере, их начало – в 18:00 и 20:05. Бесплатное занятие по растяжке, которое поможет проработать все мышцы и поддержать тело в тонусе, проведут в 19:00 на ВДНХ.

