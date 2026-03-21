19-й фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" прошел в Москве

Драйв, спецэффекты и музыка: 21 марта в Москве уже в 19-й раз прошел фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв". Он собрал звезд экстрима с разных континентов: из России, Испании, Австралии, Японии, Бельгии и Коста-Рики.

Гвоздем программы по традиции стал мотофристайл – именно с этой дисциплины когда-то началась история всего фестиваля. Мастера акробатических прыжков показали трюки не только на классических мотоциклах, но и на квадроциклах и даже снегоходах.

Контрастом этому воздушному спектаклю стали выступления по стантрайдингу. В этой молодой, но стремительно развивающейся дисциплине спортсмены демонстрируют филигранное владение мототехникой на плоской поверхности.

Также зрителей ждали эффектные заезды дрифтеров, опасные номера профессиональных каскадеров и состязания по силовому экстриму.

С героями шоу и простыми зрителями пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.