Москвички завоевали две бронзовые медали на этапе юниорского Кубка мира по шпаге

Воспитанницы Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) завоевали две бронзовые медали на этапе юниорского Кубка мира по шпаге в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба объединения.

В личных соревнованиях бронзовую медаль получила Анастасия Черединцева, а в командных, в составе сборной России – Анастасия Илющенко.

Как отметили в пресс-службе МГФСО, успешное выступление на этапах Кубка мира является важной частью подготовки молодых российских фехтовальщиков и учитывается при формировании состава сборных команд для участия в чемпионате мира.

