19 февраля, 17:15

Россиянин Филиппов выиграл серебро в ски-альпинизме на Олимпиаде в Италии

Россиянин Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в ски-альпинизме на Олимпийских играх в Италии. Это первая награда российских спортсменов на Играх – 2026. Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль, а бронзовую медаль получил француз Тибо Ансельме.

Всего на Олимпиаду в Италии допустили 13 атлетов из России. Они выступают в нейтральном статусе. Шансы на медаль сохраняют фигуристка Аделия Петросян, которая сегодня представит произвольную программу, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Они выступят в марафоне 21 и 22 февраля соответственно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

