Хоккеист Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков в сезоне НХЛ

Хоккеист команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против клуба "Даллас Старз".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Тампы". В этом сезоне Кучеров провел 43 матча, забросил 24 шайбы и отдал 46 результативных передач.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.