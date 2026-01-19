В Москве пройдут бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Для желающих активно провести время в столице в рамках проекта "Мой спортивный район" подготовили бесплатные тренировки. В 19:00 19 января на ВДНХ начнется занятие по зумбе, которое поможет укрепить сердечно-сосудистую систему.

В бассейне "Арбат" в 21:15 стартует тренировка по плаванию, способствующая развитию мышечной массы и укреплению опорно-двигательного аппарата. В спорткомплексе "На Таганке" в 21:00 можно будет позаниматься волейболом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.