Спортивный комментатор Боярский извинился за высказывание о женщинах-арбитрах

Спортивный комментатор Александр Боярский извинился за высказывание о женщинах-арбитрах.

Скандал разгорелся после 19-го тура матча Юношеской футбольной лиги. Играли московский клуб "Родина" и петербургский "Зенит". Слова Боярского прозвучали в адрес главного арбитра встречи – 18-летней Арины Становой. Комментатор дал понять, что женщинам не место в мужском футболе.

Пресс-служба "Родины" сообщила, что отстранит Боярского от работы. После этого комментатор извинился не только перед арбитром матча, но также принес извинения футбольному клубу и академии "Родина", с которыми сотрудничал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.