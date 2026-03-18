Российских паралимпийцев чествовали на Красной площади

На Красной площади чествовали российских паралимпийцев. Спортсменов приветствовали в ГУМе флагами, кричалками и аплодисментами, а в перерывах играла песня "Нас не догонят" времен Олимпиады в Сочи.

На Играх в Милане выступали 6 атлетов, которые показали невероятные результаты, завоевав 12 медалей. Своими эмоциями поделились чемпионы Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, а также президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

