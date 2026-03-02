Форма поиска по сайту

02 марта, 08:00

В Швеции установили мировой рекорд по продолжительности розыгрыша в настольном теннисе

В Швеции установили мировой рекорд по продолжительности розыгрыша в настольном теннисе: два игрока перекидывали мяч через сетку на протяжении 17 часов и 8 минут. Эмиль Ольссон и Фредерик Нильссон играли в пинг-понг с утра до ночи, безошибочно перебивая мяч через сетку: для фиксации рекорда шведы провели 17-часовой прямой эфир, за которым наблюдали тысячи зрителей со всего мира.

В итоге самый продолжительный розыгрыш в истории настольного тенниса завершился на 1028-й минуте, потому что одного из игроков отвлекла жена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

