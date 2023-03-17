"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Английская команда обыграла испанский "Реал Бетис" со счетом 1:0. Это произошло благодаря голу Маркуса Рашфорда на 56-й минуте матча. Он уже обошел Криштиану Роналду по забитым голам в еврокубках за "Манчестер Юнайтед".

А туринский "Ювентус" отправил два мяча в ворота германского "Фрайбурга". Автором первого гола стал Душан Влахович. Сербский нападающий отличился с пенальти на 45-й минуте. Упрочил успех своей команды Федерико Кьеза. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.