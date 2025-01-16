Павел Дорофеев оформил первый хет-трик в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге заговорили о новой звезде из России. Нападающий клуба Vegas Golden Knights Павел Дорофеев, уроженец Нижнего Тагила, забросил три шайбы в матче против Nashville Predators, принеся своей команде победу.

Этот хет-трик стал для Дорофеева первым в его заокеанской карьере. В нынешнем сезоне Павел набрал уже 27 очков в 44 играх, уверенно укрепляя свою позицию в составе команды.

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