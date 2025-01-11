Бесплатные секции по плаванию, аквааэробике и легкой атлетике открыты в Москве

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Москвичи могут бесплатно заниматься легкой атлетикой, плаванием и аквааэробикой в специальных секциях, сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на столичный департамент спорта.

Принять участие в этих занятиях горожане могут в любое время, если запишутся на тренировки в разделе "Поиск спортивных услуг" на портале mos.ru. При этом важно помнить, что количество мест ограниченно.

Особой популярностью среди жителей столицы пользуются секции по плаванию. Эти тренировки благотворно влияют на развитие мышечной массы, а также способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Занятия проводятся в бассейнах "Арбат", "Касатка", "Медынский" и "Южный". Вместе с тем горожане могут принять участие в тренировках в спортивных комплексах "Южнопортовый", "Ника", "Коломенский", "Надежда" и других. Также любителей плавания приглашают на занятия во дворцах спорта "Москвич" и "Некрасовка". Местом тренировок также стали многофункциональный спортивный комплекс "Формула воды", аквастудия "На Береговой" и физкультурно-оздоровительный комплекс "САШ".

Вместе с тем в спортивных комплексах "Академический", "Красный Октябрь", "Акватория Тушино" и "Лазурный" организованы занятия по аквааэробике. В ходе них участники выполняют физические упражнения на разные группы мышц, находясь при этом в воде. Тренировки проводятся под ритмичную музыку способствуют снижению уровня стресса, улучшению фигуры и сна, а также общего самочувствия.

Кроме того, получить хорошую кардионагрузку москвичи могут в секции по легкой атлетике. Регулярные занятия этим видом спорта способствуют укреплению выносливости, а также оказывают положительное влияние на здоровье всего тела и повышают иммунитет. Эти тренировки проводятся в спортивном комплексе "Олимпиец", природно-историческом парке "Измайлово" и спорткомплексе общеобразовательной школы № 2090.

Этой зимой москвичи также активно катаются на коньках и лыжах, занимаются фитнесом под руководством 150 профессиональных тренеров на 115 локациях. Летом же занятия проводились по йоге, ушу, футболу, баскетболу, настольному теннису и другим видам спорта на 114 московских площадках. А весной и осенью жители города занимались фитнесом и бегом.