17-летний игрок "Барселоны" Ямаль признан самым дорогим молодым футболистом мира

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Футболиста "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля признали самым дорогим футболистом мира до 21 года, передает сайт Международного центра спортивных исследований.

17-летнего Ямаля оценили в 180,9 миллиона евро. Следующим после него в рейтинге идет 20-летний Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед", его оценили в 114,8 миллиона евро. Третьим идет 18-летний Уоррен Заир-Эмери из ПСЖ, он оценен в 109 миллионов евро.

В топе самых дорогих молодых футболистов также оказался и 20-летний россиянин Сергей Пиняев из московского "Локомотива", которого оценили в 22,3 миллиона евро.

Ранее Ямаль стал самым молодым игроком, который забил гол на чемпионате Европы. Игроку удалось забить гол против сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата Европы в возрасте 16 лет и 362 дней.

Таким образом, он обошел швейцарского футболиста Йохана Фонлантена, который установил рекорд в 2004 году, поразив ворота французов в финальной встрече групповой стадии. Тогда ему было 18 лет и 141 день.

