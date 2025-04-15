Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 19:15

Спорт

Сборная РФ по синхронному плаванию вернулась в Москву после международных соревнований

Сборная РФ по синхронному плаванию вернулась в Москву после международных соревнований

Новости регионов: лучница попала в смартфон вместо мишени в Бурятии

"Мой район. Новости": проект "Мой спортивный район" набирает популярность в Хамовниках

Новости мира: в Турции проходят массовые протесты после ареста мэра Стамбула

Турнир с прыжками в воду провели на горнолыжном курорте в Ленинградской области

В Риме 13 полицейских пострадали в стычке с футбольными фанатами

Александр Овечкин забил 896-й гол в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Жители столицы могут записаться на бесплатные секции на портале "Московский спорт"

Дополнительные 950 школьных и дошкольных мест появятся в Дмитровском районе

Экс-футболист Алексей Смертин пробежал марафон в 250 километров по пустыне Сахара

Российская сборная по синхронному плаванию вернулась в Москву после международных соревнований. Спортсменки участвовали во втором этапе Кубка мира, который проходил в Египте.

Они заняли второе место в технической программе в соревнованиях команд и взяли золото в технической программе дуэтов, несмотря на долгий перерыв в выступлениях. Международная федерация плавания в конце прошлого года сняла запрет на участие российских спортсменов в групповых дисциплинах по синхронному плаванию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика