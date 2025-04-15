Сборная РФ по синхронному плаванию вернулась в Москву после международных соревнований

Российская сборная по синхронному плаванию вернулась в Москву после международных соревнований. Спортсменки участвовали во втором этапе Кубка мира, который проходил в Египте.

Они заняли второе место в технической программе в соревнованиях команд и взяли золото в технической программе дуэтов, несмотря на долгий перерыв в выступлениях. Международная федерация плавания в конце прошлого года сняла запрет на участие российских спортсменов в групповых дисциплинах по синхронному плаванию.

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