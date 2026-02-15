Тысячи любителей лыж приняли участие в забегах фестиваля "Гонка Легкова"

График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

15 февраля, 21:05

Встали на лыжи: в олимпийском комплексе "Лужники" состоялся фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова". Соревнования объединили на одной площадке профессиональных спортсменов, простых любителей и звезд шоу-бизнеса.

Одним из главных форматов масштабного спортивного праздника стал массовый любительский забег. На старт вышли тысячи участников с самым разным уровнем подготовки: кто‑то боролся за секунды и личные рекорды, а кто-то – просто наслаждался атмосферой. Каждый, кто преодолел дистанцию в 10 километров, получил памятную медаль, а самые быстрые лыжники в абсолютном зачете – денежные призы.

Кроме того, в рамках фестиваля прошла ретрогонка "Это все еще я". В ней приняли участие олимпийские чемпионы разных лет и ветераны спорта. К ним присоединились более 70 активных участников проекта "Московское долголетие".

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова узнала, как любовь к лыжам объединяет москвичей всех возрастов и статусов.

спортфестивалигородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

