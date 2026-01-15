Московский ХК "Спартак" одержал 500-ю победу в чемпионате России

Московский хоккейный клуб "Спартак" установил личный рекорд, одержав 500-ю победу в чемпионате России. В столичном дерби красно-белые обыграли "Динамо" со счетом 5:3. Это вторая победа "Спартака" над бело-голубыми в текущем сезоне.

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде. В матче второго круга она в трех сетах обыграла чешскую спортсменку Катерину Синякову. Соперница Шнайдер по матчу за выход в полуфинал определится позднее.

