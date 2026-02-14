Свадьбы на коньках сыграли в "Лужниках" в рамках фестиваля "Сердца на льду"

День влюбленных на коньках: 14 февраля каток на территории олимпийского комплекса "Лужники" превратился в центральную площадку фестиваля "Сердца на льду". Гостей ждали парад костюмов, конкурсы, викторины и другие активности.

Главным событием дня стали необычные бракосочетания, которые провели сотрудники столичных ЗАГСов вместе с популярным рэп-исполнителем ST и его женой Ассоль. Прямо на катке они зарегистрировали брак двух пар. Все участники торжества были на коньках.

К катанию в максимально романтической обстановке присоединилась и ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.