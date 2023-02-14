Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ

Появилась информация, что лечение фигуриста Романа Костомарова входит в завершающую фазу. Врачи убрали весь некроз, об этом сообщила пресса со ссылкой на неофициальные источники.

Роман Костомаров второй месяц находится в реанимации в тяжелом состоянии. Накануне ему ампутировали несколько пальцев на руках. Ранее делали операции по ампутации на ногах.

Реабилитолог рассказала, сколько времени потребуется Костомарову на восстановление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.