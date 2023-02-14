Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 21:15

Спорт

Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ

Врачи прокомментировали текущее состояние Романа Костомарова – СМИ

Российские и украинские футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в Турции

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Второй этап кубка по биатлону Pioner Cup прошел в парке 850-летия Москвы

В "Шиннике" прокомментировали драку с украинской командой в отеле Турции

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили подготовиться к беговому сезону

Игроки "Шинника" переехали в другой отель после драки с украинскими футболистами

День московского спорта прошел в "Лужниках"

Футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции

Спортсмены запустили ледовые шоу в поддержку Романа Костомарова

Появилась информация, что лечение фигуриста Романа Костомарова входит в завершающую фазу. Врачи убрали весь некроз, об этом сообщила пресса со ссылкой на неофициальные источники.

Роман Костомаров второй месяц находится в реанимации в тяжелом состоянии. Накануне ему ампутировали несколько пальцев на руках. Ранее делали операции по ампутации на ногах.

Реабилитолог рассказала, сколько времени потребуется Костомарову на восстановление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНаиль ГубаевДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика