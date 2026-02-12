Олимпийский стадион в Ашхабаде впервые за 9 лет принял футбольный матч

В Ашхабаде олимпийский стадион впервые за 9 лет принял футбольный матч. Чемпион Туркмении "Аркадаг" потерпел поражение от саудовского "Аль-Насра" со счетом 0:1. В составе гостей числился Криштиану Роналду, однако футболист в город не прилетел.

В Бахрейне стартовали предсезонные тесты "Формулы-1". Все болиды вышли на трассу вовремя. Испытания продлятся до 13 февраля, затем команды вернутся 18–20 февраля. Пилоты набирают километраж, инженеры проверяют обновления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.