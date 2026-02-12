Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 08:00

Спорт

Олимпийский стадион в Ашхабаде впервые за 9 лет принял футбольный матч

Олимпийский стадион в Ашхабаде впервые за 9 лет принял футбольный матч

МОК рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России

"Москва – столица спорта": гольфисты рассказали, как тренируются зимой

Российская теннисистка Звонарева проиграла во втором круге турнира в Дохе

Бесплатные спортивные тренировки доступны москвичам по всему городу

В ходе Олимпиады произошли не связанные со спортом запоминающиеся события

"Москва – столица спорта": гребцы рассказали, как тренируются зимой

Теннисист Медведев едва не разбил ракетку на турнире в Роттердаме

Бесплатные спортивные тренировки пройдут в Москве 10 февраля

Россияне выступят в нескольких дисциплинах на Олимпиаде в Италии 10 февраля

В Ашхабаде олимпийский стадион впервые за 9 лет принял футбольный матч. Чемпион Туркмении "Аркадаг" потерпел поражение от саудовского "Аль-Насра" со счетом 0:1. В составе гостей числился Криштиану Роналду, однако футболист в город не прилетел.

В Бахрейне стартовали предсезонные тесты "Формулы-1". Все болиды вышли на трассу вовремя. Испытания продлятся до 13 февраля, затем команды вернутся 18–20 февраля. Пилоты набирают километраж, инженеры проверяют обновления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортза рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика