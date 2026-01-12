Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице.

После разгона боба трое из четверки не успели занять свои места и разлетелись по трассе. Один из спортсменов вылетел на борт и ударился о деревянную конструкцию.

Спортсмен Кристофер Хорн, который успел запрыгнуть в сани, финишировал один. Но судьи результат не засчитали, и американскую команду дисквалифицировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

