Эксперт предположил, какая будет судьба у горнолыжного комплекса "Снеж.ком"

В Москве обсудили судьбу горнолыжного комплекса "Снеж.ком". Совещание на эту тему провел комитет Госдумы по физической культуре и спорту. В январе спорткомплекс закрыли на реконструкцию, многих это очень огорчило.

Профессор ВШЭ Дмитрий Наринский пояснил, что вероятность сохранения комплекса на сегодняшний день имеется. По его словам, вопрос заключается в качественной технической экспертизе и понимании технического состояния объекта.

Он пояснил, что необходимо понять, подлежит ли здание реконструкции с сохранением общего каркаса и общего объема, либо же он подлежит сносу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

