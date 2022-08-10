Депутаты попросят ГП и власти Подмосковья оценить ситуацию с комплексом "Снеж.ком"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что комитет отправит письма в Генпрокуратуру и властям Московской области с просьбой оценить ситуацию с горнолыжным комплексом "Снеж.ком". Об этом сообщает РИА Новости.
"Снеж.ком" был построен в 2007 году. С 11 января горнолыжный склон комплекса закрылся на реконструкцию. Там начали демонтировать подвесное оборудование канатных дорог и освобождать поверхности склона от снежного покрова.
При этом общественники выразили опасения, что "Снеж.ком" больше не откроется. СМИ сообщали, что компания-владелец горнолыжного склона признана банкротом в конце ноября. В комитете считают, что снос комплекса может привести к утрате уникального спортивного объекта, который позволяет тренироваться спортсменам детских учреждений, а также жителям Москвы и Подмосковья.
"Есть предложение такое – прямо сегодня мы подготовим письма и в Генеральную прокуратуру, губернатору Московской области, и министерству спорта, собственникам объекта обязательно, в Олимпийский комитет РФ с просьбой дать текущую оценку ситуации. Необходим этот комплекс или нет, как его сохранить", – сообщил Свищев на заседании комитета Госдумы по спорту.
Он также поблагодарил жителей за активную позицию в данном вопросе.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Дворец спорта "Некрасовка" планируется запустить в следующем году. По его словам, во дворце будет возможность заниматься около 12 видами спорта. Гендиректор компании-подрядчика АНО "РСИО" Ильгиз Хайрутдинов уточнил, что в этом году будет завершено строительство, а в следующем объект сдадут в эксплуатацию.
Горнолыжный комплекс "Снеж.Ком" продолжат реконструировать в Красногорске
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