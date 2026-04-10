Канадский хоккеист Макдэвид набрал пять очков в матче с "Сан-Хосе"

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал пять очков в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сан-Хосе". Он забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. "Эдмонтон" одержал победу.

В активе канадца теперь 133 очка в текущем сезоне. Макдэвид занимает первое место в списке лучших бомбардиров. На второй строчке располагается российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, набравший 127 очков.

