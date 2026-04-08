Хоккеист Матвей Мичков получил штраф от инспекторов НХЛ

Российский хоккеист Матвей Мичков получил штраф от инспекторов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард "Филадельфии" заплатит 2 тысячи долларов за симуляцию в игре против "Коламбуса", которая состоялась 24 марта.

Ранее НХЛ уже предупреждала Мичкова о недопустимости такого поведения, когда в декабре 2025 года, играя против "Баффало", он пытался доказать судьям, что соперники грубо сфолили против него.



