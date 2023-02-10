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Спорт

Дзюба начал тренировки в составе ФК "Локомотив"

Дзюба начал тренировки в составе ФК "Локомотив"

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Футболист Дзюба заключил контракт с московским клубом "Локомотив"

Артем Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом"

Спортсмен Артем Дзюба начал тренировки в столичном ФК "Локомотив". В данный момент футболисты находятся на сборах в Дубае. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале московского футбольного клуба.

"Локомотив" подписал контракт с Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Оба футболиста пополнили состав команды на правах свободных агентов, они заключили с клубом соглашения сроком до конца нынешнего сезона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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