Дзюба начал тренировки в составе ФК "Локомотив"

Спортсмен Артем Дзюба начал тренировки в столичном ФК "Локомотив". В данный момент футболисты находятся на сборах в Дубае. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале московского футбольного клуба.

"Локомотив" подписал контракт с Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым. Оба футболиста пополнили состав команды на правах свободных агентов, они заключили с клубом соглашения сроком до конца нынешнего сезона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

