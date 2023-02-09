Собянин: с 2010 года число занимающихся спортом жителей Москвы выросло в 2,6 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва продолжает развивать спортивную инфраструктуру. Количество занимающихся физической активностью горожан увеличилось в 2,6 раза, до 5,48 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Этому поспособствовало появление множества общедоступных спортивных площадок, подчеркнул мэр. В Москве сейчас действуют 29 015 спортивных зон.

Собянин также рассказал о задачах на текущий год. Среди них – завершение строительства 14 объектов спортивной инфраструктуры, капремонта 91 объекта, текущего ремонта 111 объектов и модернизации комплексов тренажеров в парках и дворах столицы.

Кроме того, в 2023 году в Москве планируют провести 20 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий. Также специалисты хотят запустить мобильное приложение "Московский спорт". С помощью портала можно будет подобрать необходимые площадки для активной деятельности.

Ранее Собянин вручил премии Москвы лауреатам 2022 года в области физической культуры и спорта. Во время церемонии мэр пожелал лауреатам успехов, здоровья, спортивного долголетия, а также выразил благодарность за упорную работу.



Сергей Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта

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