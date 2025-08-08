Форма поиска по сайту

08 августа, 08:00

Поклонники Овечкина смогут сфотографироваться с легендарной клюшкой хоккеиста

Поклонники Овечкина смогут сфотографироваться с легендарной клюшкой хоккеиста

У поклонников хоккея появилась возможность сделать фото с легендарной клюшкой Александра Овечкина. Именно ей российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" забил рекордный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Клюшку выставят в финале турнира Ovi Cup. Он пройдет 9 августа на "Арене-Мытищи". В апреле Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя прежнего рекордсмена – канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Российский теннисист Роман Сафиуллин сделал себе подарок на день рождения – вышел во второй круг "Мастерса". В день своего 28-летия он в двух сетах обыграл чилийца Алехандро Табило. Во втором раунде Сафиуллин встретится с датчанином Хольгером Руне. Турнир "Мастерс" в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Призовой фонд составляет более 9 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

