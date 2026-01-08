Москвичам рассказали о сдаче спортивной программы ГТО

Программа ГТО становится важной частью формирования здорового образа жизни, предлагая нормативы для людей всех возрастов. В московском дворце спорта "Москвич" сдача норм ГТО проходит каждое воскресенье.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, получить уникальный номер и медицинское заключение. Судьи комплекса помогают участникам правильно выполнить такие нормативы, как прыжок в длину, подтягивание, отжимание и наклон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.