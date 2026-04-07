Теннисист Рублев победил в первом круге Rolex Monte-Carlo Masters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в первом круге Rolex Monte-Carlo Masters. В то же время Карен Хачанов не смог выйти во второй круг, уступив французу Артуру Риндеркнешу со счетом 6:7, 2:6.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забил свой 400-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейная шайба была забита в матче с "Баффало", однако "Тампа" уступила со счетом 2:4.