Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

Фестиваль "День ходьбы" в Москве собрал рекордное число посетителей в субботу, 6 сентября. Более 20 тысяч человек прошли по маршруту от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". Среди любителей ходьбы большинство участников Московского Долголетия, а также команда телеканала "Москва Доверие". Организатором праздника стал городской департамент спорта.

Территории возле московских школ благоустраивают в рамках масштабной программы "Моя школа", рассказал Сергей Собянин в МАХ. К началу этого учебного года подготовили пространства 51 реконструированной школы. Общая площадь составила более 80 гектаров. Для ребят создали полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, тренажеры и спортплощадки.

Стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц одного из столичных бутиков. Все произошло в районе Патриарших прудов, на девушек напали агрессивные мужчины. Артист, проходящий мимо, смог их остановить. При этом очевидцы отмечают, что благодаря Орлову ситуация не превратилась в серьезный конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

