Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 20:45

Спорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

Фестиваль "День ходьбы" в Москве собрал рекордное число посетителей

"День ходьбы" отметили в Москве 6 сентября

ВМХ-гонка прошла на велодроме "Марьинский в Москве"

Организаторы отметили зрелищность соревнований ВМХ в Москве

В День ходьбы в Москве участники преодолеют маршрут длиной 3 километра

Участники Дня ходьбы в Москве отметили значимость подобных мероприятий

"Новости дня": москвичи вышли на День ходьбы

Более 500 спортсменов приняли участие в ВМХ-гонке в Москве

Для участников Дня ходьбы в Москве подготовили форму, палки и спортивное снаряжение

Фестиваль "День ходьбы" в Москве собрал рекордное число посетителей в субботу, 6 сентября. Более 20 тысяч человек прошли по маршруту от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". Среди любителей ходьбы большинство участников Московского Долголетия, а также команда телеканала "Москва Доверие". Организатором праздника стал городской департамент спорта.

Территории возле московских школ благоустраивают в рамках масштабной программы "Моя школа", рассказал Сергей Собянин в МАХ. К началу этого учебного года подготовили пространства 51 реконструированной школы. Общая площадь составила более 80 гектаров. Для ребят создали полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, тренажеры и спортплощадки.

Стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц одного из столичных бутиков. Все произошло в районе Патриарших прудов, на девушек напали агрессивные мужчины. Артист, проходящий мимо, смог их остановить. При этом очевидцы отмечают, что благодаря Орлову ситуация не превратилась в серьезный конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородобществовидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика