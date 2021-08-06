Лионель Месси покинул "Барселону"

Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Легенда клуба и всего мирового футбола не договорился об условиях нового контракта.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" провел в "Барсе" почти 20 лет, сыграл 778 матчей и забил 672 мяча. С сине-гранатовыми Месси десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Где он теперь продолжит карьеру, пока неизвестно.

Комментаторы говорят о вариантах с французским "Пари Сен-Жермен" английским "Манчестер-Сити", итальянским "Интером" и даже с некоторыми клубами футбольной лиги США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.