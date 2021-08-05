"Сочи" сыграл вничью с "Партизаном" в матче Лиги конференций

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Встреча футболистов "Сочи" с белградским "Партизаном" третьего раунда квалификации Лиги конференций завершилась ничьей. Счет составил 1:1.

На 66-й минуте матча, который принимал "Сочи", счет открыл полузащитник хозяев Кристиан Нобоа, который пробил в ворота соперников с пенальти. На 73-й минуте счет сравнял нападающий гостей Рикарду Гомеш.

Ответный матч пройдет 12 августа в Белграде.

Ранее "Спартак" на своем поле уступил португальской "Бенфике" в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Ответный матч запланирован на 10 августа, он состоится в Лиссабоне.

