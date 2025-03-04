В Москве прощаются с легендарным шахматистом Борисом Спасским

В Москве проходят прощания с Борисом Спасским, десятым чемпионом мира по шахматам и одной из самых ярких фигур в истории этой игры. Спасский начал играть в шахматы в детском доме с пяти лет, а в 18 лет стал самым молодым гроссмейстером на тот момент.

Одним из самых знаменитых моментов его карьеры стал матч с американцем Робертом Фишером в 1972 году, который проходил на фоне холодной войны. Несмотря на скандалы и провокации со стороны Фишера, Спасский продолжил игру, проявив благородство, хотя позже признавал, что, возможно, поступил неправильно, не потребовав дисквалификации соперника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.