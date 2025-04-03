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03 апреля, 07:30

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Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в НХЛ

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Нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче "Вашингтона" против "Каролины". Это 892-й гол российского хоккеиста в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, чтобы возглавить список снайперов НХЛ Александру Овечкину нужно забить три шайбы. Пока он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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